Ajudar a mudar o mundo pode parecer algo demasiado ambicioso ao início, mas as grandes mudanças podem começar com pequenos gestos nas nossas próprias comunidades.

Pelas Pessoas e pelo Planeta

Um movimento em prol das Pessoas e de um Planeta mais sustentável que deu origem ao mote do programa que nos dá a conhecer as histórias daqueles que diariamente põem mãos à obra para ajudar os outros e fazer a diferença.

“É Bom Fazer o Bem” pode ser visto aos sábados de manhã na SIC, antes do Primeiro Jornal e também na SIC Mulher em diferentes horários.

As nódoas saem, mas as memórias ficam

Durante anos SKIP pediu às famílias para brincarem na rua sem terem medo de se sujar, porque as nódoas fazem parte da vida e de um crescimento saudável. Atrás de uma nódoa sabemos que vem sempre uma aprendizagem e uma boa brincadeira! Hoje esta mensagem é ainda mais relevante, porque juntos nos podemos “sujar” para fazer a diferença e mostrar que É Bom Fazer o Bem.

Ajudar de norte a sul de Portugal

O programa apresentado por Carolina Patrocínio conta com uma série de 8 episódios que nos dão a conhecer as instituições e as comunidades locais que Fazem o Bem de norte a sul do País. É uma oportunidade para divulgar o trabalho que cada uma desenvolve e o impacto tão positivo que têm. Há oportunidade para ouvir testemunhos de quem ajuda e vive nas comunidades, e sobretudo, para acreditar que Fazer o Bem está ao alcance de todos.

Pequenos grandes gestos

Ao longo dos episódios vamos descobrir as limpezas de praias, reflorestações, pinturas na ludoteca da comunidade, a renovação de jardins e de canis, que são apenas algumas das muitas iniciativas que esperam pela nossa vontade de pôr mãos à obra para ajudar.

Vamos Fazer o Bem?

Todos sabemos que o mundo precisa de mudança e muitos temos vontade de arregaçar as mangas e por mãos à obra. É o seu caso? Então procure conhecer as instituições da sua área, escolha aquela que quer ajudar e entre em contacto. Possivelmente, há “trabalho” para si. É importante, antes de tudo, saber quais são as necessidades e ter a certeza do melhor contributo que poderá dar. Pode ser surpreendente perceber a realidade de uma organização que se dedica a ajudar as pessoas todos os dias. Mas certamente que, ao perder o medo de se sujar, fará uma enorme diferença. É Bom Fazer o Bem e juntos fazemos mais!