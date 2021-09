A disputa em Coimbra está renhida. A duas semanas das eleições autárquicas, uma sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e para o Expresso revela uma diferença de apenas um ponto percentual entre Manuel Machado, o candidato socialista e atual presidente da câmara, e José Manuel Silva, o candidato independente de uma vasta coligação liderada pelo PSD.

Com o autarca a reunir 33% das intenções de voto e José Manuel Silva a ter 32%, a restante percentagem distribui-se da seguinte maneira: logo em terceiro lugar surge outro independente com apoio do Bloco de Esquerda, Jorge Gouveia Monteiro, com 12% de preferência entre os inquiridos. Segue-se Francisco Queirós, candidato pela CDU, com 7%.

Por fim, dois estreantes acumulam, cada um, 3% das intenções de voto: Miguel Marques, do Chega, e Tiago Meireles Ribeiro, do Iniciativa Liberal, colhem a preferência de 3% dos inquiridos, numa altura em que há pelos menos 30% que ainda não sabem em quem vão votar no dia 26 de setembro.