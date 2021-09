A Nio volta a marcar pontos para conquistar a confiança dos condutores europeus, pois o modelo com que desembarcou no Velho Continente recebeu a classificação máxima por parte do consórcio Euro NCAP, que testa e avalia os novos modelos lançados no mercado europeu, no que toca à segurança que oferecem em caso de acidente. A marca chinesa viu, assim, o seu ES8 – um SUV de grande porte, com uma distância entre eixos recorde no segmento (mais de 3 metros) – alcançar as cinco estrelas, depois de submetido aos rigorosos testes do consórcio europeu.

Adversário directo do Tesla Model X, mas expectavelmente mais barato, o Nio ES8 chegou à Noruega com vários argumentos para atrair os condutores locais. O SUV pode oferecer lugar para seis ou sete ocupantes, monta uma bateria de 100 kWh de capacidade e está disponível exclusivamente com tracção às quatro rodas, para onde canaliza um máximo de 440 kW (598 cv) de potência e 725 Nm de binário. Anuncia 4,9 segundos de 0 a 100 km/h e uma autonomia de 500 km, já de acordo com o protocolo europeu WLTP. A isso junta 1901 litros de espaço para bagagem (na versão de seis lugares), 1500 kg de capacidade de reboque e uma série de sistemas que configuram a tecnologia de condução autónoma da marca, chamada Nio Pilot. Uma série de trunfos que, agora, passam a despertar ainda mais interesse junto de potenciais compradores, na medida em que os testes do Euro NCAP desfizeram por completo as dúvidas quanto à capacidade do SUV chinês proteger os seus ocupantes, em caso de embate.

Grande e pesado (2.435 kg), o ES8 “portou-se” bem em todos os testes, mas distinguiu-se em particular no domínio da segurança activa. A ponto de o organismo europeu elogiar os recursos que são propostos de série no modelo que os europeus podem adquirir – recorde-se que a marca chinesa entrou pela Noruega, mas não pretende ficar por aí.

“À venda pela primeira vez na Noruega, o veículo totalmente eléctrico de 6/7 lugares destaca-se especialmente na área de segurança activa”, deliberou o Euro NCAP, elogiando os “excelentes resultados obtidos pelo sistema de travagem de emergência autónomo” do Nio e o generoso pack de outras funcionalidades que o ES8 oferece de série, com vista a prevenir acidentes. Isso valeu-lhe uma pontuação de 92% para o Safety Assist.

No que respeita à protecção oferecida a adultos, a pontuação do SUV chinês foi de 82%, classificação que subiu para 84% em embates envolvendo crianças. Quanto aos transeuntes mais vulneráveis com que o ES8 pode partilhar a via pública, a classificação foi de 72%. Encontra aqui o relatório completo.

A bateria de testes realizados pelo Euro NCAP inclui o embate frontal contra uma barreira rígida a 50 km/h, outra colisão em que só 50% da frente do veículo atinge uma barreira deformável que se aproxima (ambos a 50 km/h), a que se juntam o teste do poste e o de impacto lateral. No primeiro, o SUV foi lateralmente arremessado contra um poste a uma velocidade de 32 km/h, enquanto o segundo consiste em projectar a 60 km/h uma barreira móvel deformável contra a porta do condutor. É de referir que, segundo a marca, a carroçaria do ES8 é quase 100% em alumínio de alta resistência, no que constitui “a maior taxa de integração de alumínio” na carroçaria de um veículo de série (96,4%).