Quando a pandemia se tornou uma realidade, a linha de pensamento adotada por todos era a de que só os idosos ou as pessoas com condições pré-existentes tinham sintomas graves ou acabavam por morrer. Quando a pandemia avançou, depressa percebemos que também os mais jovens tinham muitos sintomas, também os mais jovens eram internados, também os mais jovens engrossavam os números das vítimas mortais. Com o passar dos meses, foram surgindo testemunhos de atletas — jovens, em boa forma física e com uma alimentação regrada — que sofreram intensamente com a Covid-19.

Logo à partida, Lewis Hamilton. O piloto inglês ficou infetado na reta final da temporada passada, já depois de conquistar o título mundial, e não só teve sintomas intensos como atualmente diz sofrer ainda de cansaço extremo, tonturas e visão turva — tendo surgido totalmente exausto e quase confuso no recente Grande Prémio da Hungria. Depois, Patrícia Mamona. A agora vice-campeã olímpica do triplo salto quase não conseguia qualificar-se para os Jogos de Tóquio devido à Covid-19, tendo também sido afetada por fortes sintomas. Agora, aparece a história de Karl Darlow, guarda-redes do Newcastle.

O inglês de 30 anos foi infetado no passado mês de julho, ainda antes de receber a primeira dose da vacina, e esteve internado durante três dias. Darlow, que acredita ter sido contagiado na final do Euro 2020, em Wembley, perdeu cinco quilos e só agora está a conseguir recuperar a forma física. O estado de saúde do jogador piorou alguns dias depois do primeiro teste positivo e este acabou por conduzir sozinho para o hospital por sentir que não estava bem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Acabei por conduzir para o hospital às 22h ou 23h. Só queria receber fluidos ou algo do género, não conseguia engolir porque tinha as amígdalas completamente inchadas. Estava muito preocupado. Quando estava na pior fase… Não queria que a minha respiração fosse afetada. Sabia que se conseguisse entrar no hospital, receber soro, comer e beber água, ficava bem. Mas tinha sempre esse pensamento na cabeça, a ideia de que se a minha respiração começasse a ficar afetada então estava numa alhada séria. A minha família, obviamente, estava em pânico”, contou Karl Darlow ao podcast The Sports Desk.

Ainda assim, o pior cenário acabou mesmo por não se confirmar e o jogador inglês permaneceu internado durante três dias mas apenas a receber soro para conseguir comer e manter-se hidratado. O que o guarda-redes não sabia era que a caminhada rumo à recuperação total ainda seria longa — e iria durar durante meses. “Duas ou três semanas depois de testar positivo ainda chegava a casa à tarde para dormir durante duas ou três horas e depois dormia mais nove ou dez durante a noite. Acho que tive todos os sintomas. A febre, os arrepios de frio, a diarreia… Tudo. Não foi bom. Não comi nem bebi nada durante três ou quatro dias, por isso é que perdi cinco quilos. Acho que a minha mulher nem acreditava no peso que tinha perdido e no quão esquelético estava na cara”, acrescentou Darlow.

Atualmente, o guarda-redes garante que se arrepende de não se ter organizado para ser vacinado mais cedo, uma decisão que acabou por ir adiando por achar que “não iria ter efeitos massivos” se fosse infetado. “Acho que muita gente está a pensar assim mas há inúmeros casos de pessoas jovens que, infelizmente, não conseguem recuperar. E outros que demoram uma quantidade substancial de tempo para voltar”, explicou, adiantando que a sua própria história já o ajudou a convencer alguns colegas de equipa do Newcastle a aceitarem a vacinação.

“Acho que o facto de me terem visto assim, a forma como eu estava, os convenceu a ir. É difícil, porque os que não são vacinados têm sempre razões e às vezes é complicado convencê-los ou ter conversas profundas sobre a vacinação se eles apresentam razões válidas. Não posso forçar ninguém”, defende Karl Darlow. Curiosamente, o Newcastle é um dos poucos clubes da Premier League que apresentou dados oficiais quanto à vacinação do plantel principal e que assumiu que “quatro ou cinco” jogadores recusaram ser inoculados. Segundo o guarda-redes, as justificações apresentadas não estão relacionadas com os eventuais efeitos secundários da vacina mas sim com “motivos religiosos”.

Certo é que o Newcastle é apenas uma peça do problema geral que a Premier League está a atravessar neste arranque de temporada. De acordo com a BBC, cerca de um terço dos jogadores do principal escalão inglês não está vacinado e o governo de Boris Johnson já começou a tomar medidas, sendo que o Diretor-Geral da Saúde britânico já reuniu com todos os capitães para incentivar a vacinação e vai protagonizar um vídeo que será enviado a todas as equipas com o mesmo objetivo. A pressão para que os jogadores sejam vacinados deverá tornar-se ainda maior se o Reino Unido seguir em frente com os planos de tornar obrigatórios os passaportes de vacinação para assistir a eventos desportivos com assistência superior a 20 mil pessoas.