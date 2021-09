A Universidade de Coimbra (UC) estabeleceu um acordo de cooperação académica, científica e cultural com a universidade Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), no México, anunciou, esta sexta-feira, a instituição portuguesa.

O protocolo foi assinado esta sexta-feira pelo vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, e pelo presidente da CETYS, Fernando León Garcia, na presença do Embaixador do México em Portugal, Hermann Aschentrupp Toledo.

Este acordo contempla entre outras ações, “o intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e membros do corpo técnico e a participação conjunta em eventos académicos, cursos internacionais, projetos de investigação e atividades culturais”, refere a UC numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“Num tempo ainda difícil para a mobilidade académica, a Universidade de Coimbra tem de alargar horizontes geográficos e parcerias para reforçar a sua internacionalização”, afirma, citado na nota de imprensa, o vice-reitor João Nuno Calvão da Silva.

“O México, pela proximidade da língua e relevância geoestratégica, é uma aposta relevante e a presença do embaixador mexicano comprova a importância do protocolo celebrado”, conclui.

De acordo com a nota de imprensa, as iniciativas deste protocolo vão passar pelo “desenvolvimento conjunto de projetos de investigação, cursos, programas e eventos científicos, bem como pela partilha de material académico e publicações, entre a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) e o Colégio de Ciências Sociais e Humanas da CETYS”.