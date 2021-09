A Juventus quer antecipar o pós-Ronaldo mas ainda nem sabe o que isso é: perdeu com o Nápoles e leva um ponto na Serie A

Cristiano Ronaldo tinha acabado de marcar dois golos em Old Trafford, empurrando o Manchester United para a goleada que impôs ao Newcastle e que catapultou a equipa de Solskjaer para a liderança da Premier League. Enquanto o avançado português ainda sorria para os exultantes adeptos ingleses no relvado do Teatro dos Sonhos, já a Juventus estava no túnel de acesso ao Estádio Diego Armando Maradona para tentar conquistar a primeira vitória da época perante o Nápoles.

Depois do empate contra a Udinese e a derrota contra o Empoli nas primeiras duas jornadas da Serie A, a equipa de Massimiliano Allegri estava no 13.º lugar da classificação, com apenas um ponto. Mas o treinador italiano, que foi dos primeiros a confirmar que Ronaldo não iria ficar em Turim, não acredita que a saída do português tenha assim um efeito tão transcendente no futuro da Juventus, continuando a desvalorizar a transferência. “Ele não queria jogar mais na Juventus, por isso, voltou para o United. Teria sido a sua última temporada na Juventus por isso antecipámos o que teríamos de fazer no próximo verão. O Cristiano passou três anos fantásticos na Juventus e desejamos-lhe o melhor mas a vida continua. Não gosto de pensar no que poderia ter acontecido, na vida é preciso ser prático. Aqui na Juventus o coletivo sempre conquistou troféus, não foi apenas um único jogador de futebol. Temos essa característica no nosso ADN, feito de amor próprio e sacrifício”, explicou o técnico.

E a ideia de Allegri, de que a Juventus antecipou o plano pós-Ronaldo que estava preparado para daqui a um ano, foi também confirmada pelo diretor desportivo Federico Cherubini. “O clube é mais importante do que tudo e estará sempre além dos jogadores. Por isso, foi justo focarmo-nos no futuro e não reter o Cristiano. A escolha que enfrentámos não foi ‘como é que vamos substituí-lo?’ mas sim ‘Ronaldo sai, vamos pensar em antecipar uma parte do futuro’. A três dias do fim do mercado, corremos o risco de que um jogador como [Moise] Kean não estivesse disponível. Acusam-nos de não estarmos preparados para substituir o Cristiano mas há momentos que não podemos controlar. Nem todos os jogadores esperam até 31 de agosto para saber se o Ronaldo sai ou fica. A gestão do caso Ronaldo, a 28 de agosto, não foi agradável. Se tivesse acontecido um mês antes teria sido melhor para todos”, disse Cherubini em entrevista ao Tuttosport, sublinhando a ideia de que Moise Kean não é um “substituto” do português porque Ronaldo “não é um jogador substituível”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este sábado, contra o Nápoles, Massimiliano Allegri abdicou de vários jogadores habitualmente titulares que estiveram ao serviço das respetivas seleções e Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala não faziam parte da convocatória, tal como o lesionado Chiesa. Assim, no onze, a Juventus lançava Morata, Kulusevski e Bernardeschi no ataque, Rabiot, Locatelli e McKennie no meio-campo e a experiente dupla Bonucci/Chiellini no centro da defesa, com o reforço Moise Kean já a marcar presença no banco de suplentes. Do outro lado, o português Mário Rui era titular na esquerda da defesa da equipa de Luciano Spalletti.

O Nápoles teve a primeira oportunidade da partida, com Politano a cabecear por cima da trave depois de um cruzamento de Insigne (1′). O conjunto napolitano começou claramente melhor, com muita presença no meio-campo adversário e sem permitir grandes espaços à Juventus, mas a equipa de Allegri só precisou de uma oportunidade para abrir o marcador. Manolas cometeu um erro enorme numa zona muito recuada, Morata aproveitou e conduziu em direção à baliza, acabando por conseguir bater Ospina (10′).

A equipa da casa sentiu o golo sofrido contra a corrente do jogo mas voltou a recuperar a superioridade, empurrando a Juventus para o próprio meio-campo e dominando por completo em relação à posse de bola e à presença em zonas adiantadas. Politano teve uma dupla oportunidade num lance em que rematou duas vezes, primeiro contra Locatelli e depois para fora (22′), mas a verdade é que os bianconeri iam conseguindo evitar verdadeiras ameaças de empate e eram a equipa mais perigosa junto da baliza adversária. Numa jogada algo isolada, Kulusevski apareceu na esquerda da grande área a responder a um cruzamento de Morata e obrigou Ospina a uma defesa apertada (43′), com a defesa do Nápoles a mostrar-se muito tremida e desorganizada sempre que era chamada a bloquear as investidas rápidas de Morata, Kulusevski e Bernardeschi.