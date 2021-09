Um adepto do Sporting sofreu uma queda no Estádio José Alvalade de mais de cinco metros após o golo de Nuno Santos no clássico frente ao FC Porto, o que gerou grande apreensão no recinto leonino.

O adepto, colocado na zona do recinto onde agora grande parte das duas principais claques verde e brancas, a Juventude Leonina e o Diretivo Ultras XXI, não conseguiu suster a pressão que se gerou entre a euforia dos festejos e acabou por cair para a bancada A (atrás da baliza Vítor Damas, onde esteve na primeira parte Adán). Essa zona tem além da elevação em cimento placas de acrílico para evitar estas quedas, sendo visível já depois do sucedido que uma parte dessa mesma proteção se tinha partido.

O indivíduo, que estava no sector onde estão sobretudo concentrada a claque Juventude Leonina, foi prontamente assistido não só por elementos do INEM mas também bombeiros e assistentes de recinto desportivo, juntando-se depois elementos do departamento médico do Sporting. Após ter sido imobilizado numa maca, foi transportado para o hospital mais próximo, ouvindo então aplausos não só dos restantes adeptos em Alvalade que estavam a assistir mas também de alguns jogadores.

“Na sequência dos festejos do golo, um adepto caiu para o piso inferior da bancada. O adepto foi socorrido no local e encaminhado para o Hospital de Santa Maria, juntamente com elementos do departamento médico do clube. O clube está acompanhar de perto a situação e dará conta assim que tiver mais informações”, anunciou o Sporting em comunicado no intervalo do clássico frente ao FC Porto.

“Infelizmente era uma situação que mais tarde ou mais cedo ia acontecer. A bancada B não tem as mínimas condições para receber claques de futebol. Hoje um adepto do Sporting caiu para a bancada A. É isto que o Governo de Portugal quer? Acabem de uma vez com esta aberração que é o cartão do adepto. A Juventude Leonina, por respeito, parou imediatamente o apoio, e manteve-se em silêncio. Pedimos aos clubes, à Liga e ao Governo que reflita sobre o que querem para o futebol português. Ao adepto do Sporting Clube de Portugal, a Juventude Leonina deixa uma palavra de rápidas melhoras e que volte brevemente à Curva”, escreveu a claque Juventude Leonina após o sucedido sobre o adepto do Diretivo Ultras XXI.

Em atualização