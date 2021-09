Boletim DGS. Internamentos continuam a baixar, tal como novos casos. Há quase 3 meses que não havia um sábado com tão poucos infetados

Continua a baixar o número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 confirmados em Portugal — 1.223 nas últimas 24 horas, uma centena a menos do que no dia anterior, o que coloca nos 1.259,4 a média diária feita a contar com os últimos 7 dias de registos da Direção-Geral da Saúde. Para encontrar um sábado com menor número de testes positivos, é preciso recuar no calendário quase três meses, até ao dia 19 de junho.