Como controlar um clássico? Os árbitros nacionais têm várias formas de responder a esta pergunta com um sem número de soluções. Falar mais, acalmar o jogo, chamar os jogadores, puxar logo dos cartões. Nuno Almeida, o juiz da Associação de Futebol do Algarve nomeado para o primeiro clássico da temporada entre Sporting e FC Porto, foi pela última e não fez a coisa por menos: logo nos cinco minutos iniciais, puxou por três vezes do amarelo noutras tantas faltas, deixando em aberto o que seria a restante gestão do jogo.

Bruno Costa, por uma entrada com o braço na cara de Pedro Porro, abriu as hostilidades (2′), Rúben Vinagre “empatou” as contas com uma falta mais dura a travar uma saída em transição dos dragões (3′), Marcano viu também cartão por um lance com o pé mais alto (4′). Se o clássico é sempre uma partida com intensidade máxima, haveria a partir daqui um condicionamento grande adensado ainda pela sanção a Paulinho por protestos após uma falta assinalada perto da área portista (14′) – falar muito iria dar mais resultado.

Dos cartões o encontro passou para as decisões dos árbitros assistentes, que validaram o primeiro golo do Sporting considerando que Nuno Santos estava em posição legal quando desviou da melhor forma um cruzamento de Pedro Porro (16′) e anularam uma jogada em que Taremi foi carregado por Adán na área mas partindo de uma posição adiantada antes do passe de Corona (23′). Pelo meio, os leões pediram o segundo cartão amarelo a Marcano por uma entrada fora de tempo do espanhol sobre Paulinho (20′).

Até ao intervalo, nota ainda para um lance em que Coates ficou a pedir grande penalidade na área portista após ter sido atingido na cara por Pepe na sequência de um canto (30′) e para mais um cartão amarelo no clássico para Luís Neto após cortar a bola com o braço (38′) antes de novo caso entre Otávio e Nuno Santos, que gerou a grande confusão entre jogadores das duas equipas e mais pedidos de expulsões (41′) entre amarelos aos primeiros que começaram a onda dos empurrões, Pedro Porro e Pepe.

No segundo tempo, Nuno Almeida continuou a distribuir alguns cartões amarelos, com Otávio a pedir que um deles, exibido a Jovane Cabral, fosse de outra cor, após ter sido atingido com o braço do avançado verde e branco na cara.