Já começaram as cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio que terão lugar este sábado e domingo. No sábado, dia 11 de setembro, decorrerá o velório do antigo Presidente no Picadeira Real no Museu Nacional dos Coches e no dia seguinte, no Mosteiro dos Jerónimos, acontecerá o seu funeral com a presença das mais altas figuras do Estado e convidados internacionais.

O cortejo fúnebre começou por passar nos Paços do Concelho onde foi recebido pelo presidente da câmara municipal de Lisboa Fernando Medina e os vereadores. O trajeto até ao Museu dos Coches fez-se de seguida pela Avenida da Índia, subiu pela avenida em frente ao Mosteiro dos Jerónimos até chegar finalmente ao Picadeiro Real.

A primeira do velório foi aberta à comunicação social e às mais altas entidades mas a partir das 12h00 a cerimónia é reserva à família.

