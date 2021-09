Timor-Leste registou nas últimas 24 horas duas mortes associadas à covid-19 e mais 74 casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2, num total de 18.382 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os últimos dados oficiais.

De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense, as mortes registaram-se em Díli e em Baucau, em ambos os casos na sequência de síndrome de insuficiência respiratória aguda.

O total de óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia é agora de 90.

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias timorenses registaram 74 novos casos de infeção, dos quais 61 em Díli, cinco em Baucau, três em Manatuto, três em Viqueque e dois em Ainaro.

Foram ainda assinaladas 222 recuperações, sendo agora 15.147 os que recuperaram da doença e 3.145 o total de casos ativos no país.

A taxa média de incidência no país é de 9,9 por 100 mil habitantes, sendo que em Díli ascende aos 23,8/100 mil e em Baucau a 12,8/100 mil.

Estão atualmente hospitalizadas 93 pessoas por causas associadas à covid-19, 12 das quais em estado grave, 51 com sintomatologia “moderada” e 30 com sintomas ligeiros.

A covid-19 provocou pelo menos 4.602.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 223,06 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.