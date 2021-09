Um golo de Son valeu a vitória frente ao Manchester City, um golo de Dele Alli valeu a vitória fora diante do Wolverhampton, um novo golo de Son valeu a vitória caseira com o Watford. O Tottenham precisou de três golos noutros tantos jogos para assumir a liderança isolada da Premier League antes da primeira paragem das provas nacionais. Precisou de três golos noutros tantos jogos para Nuno Espírito Santo passar a ser o primeiro treinador do clube com este registo em quase 60 anos. Precisou de três golos noutros tantos jogos para ganhar o primeiro prémio de treinador do mês, em agosto, logo na estreia pelos londrinos.

O início do treinador português não foi o mais vistoso em termos exibicionais, a equipa chegou em vários momentos a estar por baixo como aconteceu sobretudo com o Wolves, mas ganhou aquela consistência que muitas vezes faltava para o Tottenham poder de facto rivalizar pelos lugares cimeiros. Emerson chegou só no último dia do mercado, Cristian Romero (um dos argentinos que iria ficar de fora do encontro com o Crytsal Palace a par de Lo Celso) levava apenas um minuto na Premier mas os mesmo jogadores do ano passado, e sobretudo a equipa em termos globais, ganhou um pragmatismo que esteve no epicentro do início mais conseguido de época. Sobrava a dúvida: até que ponto a paragem tinha sido positiva?

À partida, tudo menos isso. Além da situação dos argentinos, que dominou a conferência de imprensa de antevisão, Nuno não iria também contar com Davison Sánchez e tinha o sul-coreano Son em dúvida por uma lesão contraída também nesta paragem para as seleções. “Estas situações são confusas para toda a gente, não temos informações dos órgãos governamentais sobre o que fazer e o que esperar da pausa para os jogos das seleções. A nossa maior preocupação é que as coisas se possam resolver para o futuro. Quando o jogador é chamado para a sua seleção nacional é um dos momentos mais importantes da carreira. Temos de compreender isso. Temos de perceber que isto pode acontecer a qualquer jogador, não só aos sul-americanos. Os nossos jogadores europeus podem enfrentar a mesma situação, vivemos uma pandemia que é difícil de controlar”, comentou o português, apontando já à próxima paragem de outubro.

Mesmo desfalcado, o Tottenham era a primeira equipa a entrar em campo na jornada que iria ficar marcada pela estreia de Ronaldo pelo Manchester United e elogios não faltavam por parte do homólogo Patrick Vieira. “Acho que o Nuno está a fazer um trabalho fantástico, é difícil fazer um início de época melhor do que ele. Mas vamos jogar com personalidade, é um dérbi e queremos vencer”, prometeu. Mais do que isso, prometeu e cumpriu: o Crystal Palace esteve sempre melhor no encontro e conseguiu aquela que foi a sua primeira vitória nesta Premier League com três golos já na parte final do encontro.

Depois de uma primeira parte quase sem oportunidades e onde o Tottenham não fez sequer um remate à baliza (nem desenquadrado, contra um total de sete do adversário), Lucas Moura ainda tentou remar contra a maré após o intervalo com um tiro perigoso de Lucas Moura para defesa de Vicente Guaita mas a expulsão de Tanganga por acumulação de amarelos logo aos 58′ transformou o jogo ainda mais num caminho de sentido único que acabou por premia de forma justa os visitados, que conseguiram marcar o primeiro golo aos spurs na prova de penálti por Zaha (76′) e beneficiaram depois de uma entrada fulminante de Edouard, que precisou de dois remates em pouco mais de dez minutos para fechar as contas (84′ e 90+3′).