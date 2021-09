O jogo 240 entre FC Porto e Sporting, o primeiro clássico da época 2021/2022, fica ainda marcado por ser o primeiro jogo “grande” com público em muito, muito tempo. Em igualdade pontual na segunda posição, e ainda mais “pressionados” devido a goleada do Benfica frente ao Santa Clara, por 5-0, leões e dragões não podiam deixar créditos por mãos alheias.

Mas, além do futebol jogador, há aqueles para quem o espetáculo é jogado: os tais adeptos, os fãs, as claques, as famílias, todos os que querem ver um bom encontro de futebol ao vivo e a cores. E em Portugal não existem muitos jogos melhores do que um Sporting, campeão nacional, frente ao FC Porto, vice-campeão.

Assim sendo, também há poucos jogos em Portugal que resultem em imagens ao nível do futebol que os craques apresentam este sábado na relva de Alvalade.

