A GNR de Bragança anunciou ter detido um homem de 67 anos por caçar espécies cinegéticas fora do respetivo período de caça, no concelho de Mirandela.

“No decorrer de uma ação de fiscalização do ato venatório [relativo à caça], os militares da GNR detetaram o suspeito a caçar espécimes fora do respetivo período para a caça. No seguimento da fiscalização, foi ainda detetado que o caçador tinha na sua posse um cartucho carregado com múltiplos projéteis de diâmetro superior a 4,5 milímetros, vulgarmente designados por zagalotes”, adianta a força policial em comunicado.

Na sequência da detenção, efetuada na passada quinta-feira por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mirandela, a GNR diz ter apreendido “uma caçadeira, diversas munições e uma cartucheira”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.

Conforme salienta a GNR, “no exercício do ato venatório é proibida a caça de espécies não cinegéticas, a caça em terrenos cobertos de neve, com exceção de espécies de caça maior (ex.: javali, veado, etc.), o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie. Estas práticas são tipificadas na lei como crime”.