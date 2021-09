Jorge Jesus admitiu que apesar de o Benfica ter vencido o Santa Clara por claros 5-0, demonstrando uma grande eficácia, os açorianos dividiram bem o encontro na primeira parte, mas que todos os jogadores das águias lisboetas mudaram na segunda parte. E esta mudança significou a 10.ª vitória consecutiva do Benfica fora de casa, conseguindo marcar com mais de 30 golos e apenas quatro sofridos. Desde março, numa senda que começou frente a à Belenenses SAD, numa vitória por 3-0. Conseguido o recorde, JJ tinha apenas a cabeça no essencial: ganhar.

“O principal é somar três pontos. Ganhámos num estádio com uma equipa forte, bem organizada taticamente. Na primeira parte o jogo foi muito confuso para o Benfica e a equipa do Santa Clara não nos deixou entrar no jogo e dividiu-o bem nos primeiros 45 minutos. Isso faz parte do futebol. Não há o dominar o adversário 90 minutos, isso não acontece no futebol moderno”, frisou o técnico do Benfica, que acrescentou que o “Santa Clara na primeira parte algumas vezes até este por cima, mas o Benfica acabou por marcar numa saída forte e num bom golo do Rodrigo Pinho [que Jesus admitiu que saiu ao intervalo por opção técnica]”

O técnico disse que a equipa conversou e “corrigiu coisas e pormenores” com a equipa a ser “eficaz”. “Vencemos depois com toda a naturalidade depois de o resultado ficar mais fácil. Com as modificações a equipa foi sempre tendo um nível alto”, disse ainda.

Rafa entrou ao intervalo, mas para Jesus não foi só ele que mexeu com o jogo, mas sim “todos os jogadores, que fizeram coisas diferentes do que estavam a fazer na primeira parte”. Referiu ainda que “Lucas Veríssimo estava no limite” a nível físico e que apenas o brasileiro, João Mário e Vlachodimos jogaram este sábado dos que foram às seleções. “Temos um plantel com muito valor, um nível muito igual e quando o treinador modifica não se notam quebras e isso é uma vantagem de boas equipas como o Benfica”, finalizou.

Já Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, falou em “duas partes diferentes” e que na “na primeira o Santa Clara foi melhor, teve mais oportunidades e controlou o jogo”. “Fomos a equipa mais perigosa e fomos penalizados com um golo no final da primeira parte que nos deixou com uma sensação muito amarga porque merecíamos ir para intervalo pelo menos com empate, mas quanto a mim em vantagem”, frisou, sem deixar de referi um lance polémico que envolveu Vlachodimos e Mansur, que segundo o treinador dos açorianos devia ter dado vermelho direto para o guarda redes do Benfica, visto que tem ainda a “agravante de ter colocado em causa a integridade física do jogador” e que por isso a equipa foi “penalizada”.

“A segunda parte foi dominada pelo Benfica que foi eficaz. A nossa equipa percebeu que o jogo estava perdido e não gostei porque nos demos um bocadinho com derrotado. Mesmo a perder temos de ir à procura do melhor resultado. Foi uma derrota pesada, muito pesada pelo que fizemos, sobretudo pela primeira parte”, acrescentou, frisando ainda que tem “guerreiros” no plantel para reagir a uma derrota destas.