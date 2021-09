Moçambique não registou este sábado mortes no âmbito da Covid-19, o que não se verificava desde 21 de junho, segundo o boletim diário sobre a evolução da pandemia no país divulgado pelo Ministério da Saúde.

“Durante 82 dias consecutivos a registar óbitos provocados pela Covid-19, o país notificou 1.044 mortes, o que correspondeu a uma média de 13 vítimas por dia” desde aquela data, referiu.

Estes 82 dias foram os mais mortíferos em Moçambique: até 21 de junho, com um ano e três meses decorridos desde que foi declarada a pandemia, havia um total acumulado de 848 óbitos.

O boletim de hoje registou 189 recuperações e 187 novos casos, com as províncias de Nampula e Gaza no topo da lista.

A capital Maputo deixou de concentrar a maioria das novas infeções.

Moçambique regista um total acumulado de 1.892 mortes e 149.088 casos de Covid-19, 95% dos quais recuperados e 78 internados.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.602.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 223,06 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.