A quantidade e o nível de acções completamente disparatadas, por parte de condutores, não deixa de surpreender, mesmo os mais criativos. Aaron O’Halloran, um britânico de 31 anos, foi apanhado a conduzir o seu SUV Mitsubishi através da linha de caminhos-de-ferro inglesa, danificando a propriedade e colocando pessoas e equipamento em risco. Para depois abandonar o veículo e fugir à polícia. A autoridade ficou pouco impressionada com o desempenho: apanhou-o, julgou-o e prendeu-o.

Watch the shocking moment a driver sped down the railway tracks near Birmingham.

He’ll now have plenty of time to reflect on this ‘immensely dangerous and senseless act’ in prison. ????????

Full story here ???? https://t.co/OYE29CNWN9 pic.twitter.com/5IQhVJR8JY

— British Transport Police (@BTP) September 7, 2021