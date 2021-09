O campeonato está de regresso, depois da pausa para as seleções, e o Benfica quer reforçar a liderança. Em jornada de Clássico em Alvalade, os encarnados podem escapar dos rivais em caso de vitória nos Açores, frente ao Santa Clara. É um jogo que vamos transmitir em direto na Rádio Observador e que pode ouvir em direto aqui.

A Emissão Especial arranca às 17h30 e conta com os comentários de Silas, treinador de futebol e um dos protagonistas do nosso podcast Relatório de Jogo. Nos comentários à arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. O humorista João Pinto veste a camisola vermelha e branca do Benfica e é o adepto de serviço.

A emissão especial é conduzida por Hugo Silva, com relato a cargo dos jornalistas Miguel Videira e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo ao nosso comentador. As melhores são feitas em direto.