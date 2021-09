O ex-Presidente Donald Trump acusou Joe Biden de incompetência no Afeganistão, dizendo que a retirada das tropas do Afeganistão fez dele “um idiota”, numa mensagem gravada para lembrar o vigésimo aniversário do 11 de setembro.

Depois de prestar homenagem à “coragem” dos bombeiros e polícias que intervieram nesse dia, Donald Trump criticou severamente a ação de seu sucessor democrata na Casa Branca e o fim da guerra mais longa da América, que começou após os ataques da Al-Qaida, que provocaram quase 3.000 mortos.

“Este também é um momento triste para a forma como a nossa guerra contra aqueles que tanto prejudicaram nosso país terminou na semana passada”, disse Trump, considerando que a retirada de soldados do Afeganistão fez Biden “parecer um um idiota”.

“Teremos dificuldades para nos recuperar do constrangimento que essa incompetência causou”, disse Trump, na mensagem gravada em vídeo para marcar as cerimónias em memória dos ataques.

Lamentando a morte de 13 soldados, mortos num ataque perto do aeroporto de Cabul em agosto passado, Donald Trump denunciou a apreensão pelo facto de os talibãs terem ficado em passo de equipamento militar norte-americano. “Joe Biden e a sua administração incompetente capitularam”, concluiu Trump.

Donald Trump, que não participa em nenhuma comemoração oficial, comentará na noite de hoje a luta de boxe entre o ex-campeão mundial de pesos pesados Evander Holyfield e mestre brasileiro de artes marciais mistas Vitor Belfort.