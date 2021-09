Foi descoberto o fóssil de um predador gigante com mais de 500 milhões de anos no Parque Nacional Kootenay, nas montanhas rochosas do Canadá. Os paleontólogos do Royal Ontario Museum sugerem que se trata de uma espécie de animais que se extinguiu durante a explosão cambriana.

Esta espécie, sob o nome de Titanokorys gainesi, tem um comprimento total estimado de meio metro, enquanto que os restantes animais que com ele partilhavam o mar não chegavam aos 10 centímetros — daí a alcunha atribuída de “predador gigante”. Os resultados desta descoberta foram publicados num artigo na revista académica Royal Society Open Science.

“Numa época em que a maioria dos animais tinha o tamanho de um dedo mindinho, este estaria provavelmente no topo da cadeia alimentar”, disse o coautor do estudo e especialista em Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade de Toronto, Joe Moysiuk.

Relativamente à época em que habitou o planeta Terra, é denominada por período Cambriano que, na escala de tempo geológico, diz respeito ao primeiro período da era Paleozoica, que ocorreu há entre 542 milhões e 488 milhões de anos, aproximadamente.

“O tamanho deste animal é alucinante. O Titanokorys gainesi é um dos maiores animais documentados do período cambriano no mundo”, disse Jean-Bernard Caron, paleontólogo do Royal Ontario Museum, em comunicado.

“Foi absolutamente estonteante. Encontrar um fóssil assim é muito raro. Demorou algum tempo para compreender toda a sua estrutura e fisionomia, mas a descoberta permitiu-nos decifrá-la pela primeira vez”, acrescentou.

Os Titanokorys são descritos como tendo “olhos multifacetados”, girando para qualquer direção, uma boca em forma de pinça, dentes alinhados, um par de garras com pequenos espinhos sobre a cabeça para capturar a presa e um corpo com pequenas barbatanas se deslocar. Por cima de tudo isto, possuíam ainda uma carapaça curva.

“A cabeça é tão longa comparada com o resto do corpo que estes animais não eram mais do que cabeças nadadoras“, revelou Joe Moysiuk.

Todos os fósseis apresentados neste estudo foram encontrados em Marble Canyon, no norte do Parque Nacional Kootenay, graças às expedições do Royal Ontario Museum. Há menos de uma década, descobriu-se que, nesta zona, habitava uma grande variedade de animais que datam do período Cambriano — nomeadamente outros predadores com tamanhos semelhantes ao desta criatura.

“A descoberta também destaca o quanto resta para aprender sobre o período Cambriano”, disse Jean-Bernard Caron. “Cada vez que mudamos de local, encontramos espécies diferentes.” E a exploração destas montanhas ainda agora começou, terminou.