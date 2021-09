Chegou, viu, treinou, teve a habitual apresentação com a entrevista aos meios do clube, foi convocado, fez a estreia. Pablo Sarabia, a última contratação do Sporting em cima do fecho do mercado, não teve tempo para conhecer da melhor forma a realidade verde e branca mas foi lançado logo no primeiro encontro frente ao FC Porto, entrando no decorrer da segunda parte para o lugar de Jovane Cabral. Um fabuloso corte de Pepe quando Paulinho se preparava para marcar evitou que pudesse ter contribuído de forma decisiva para o resultado mas ficaram as indicações de um jogador de quem os leões esperam muito esta temporada.

Sarabia foi o 14.º espanhol a jogar pelo Sporting, sendo que pela primeira vez houve uma “fúria” como nunca se tinha visto no clube verde e branco: entrando quando Adán e Pedro Porro estavam em campo, os leões tiveram três espanhóis a jogar em simultâneo na equipa, algo que nunca acontecera até hoje e que ocorreu com dois outros jogadores que chegaram a Alvalade na última época para serem campeões nacionais.

⌚️60' SCP 1-0 FCP ????????Pablo Sarabia estreia-se pelo ????Sporting. É o 14.º espanhol a representar os leões. ⚠️Nunca o ????Sporting teve 3+ espanhóis em campo: Adán, Porro e Sarabia pic.twitter.com/5itRVqcIrB — playmakerstats (@playmaker_PT) September 11, 2021

No entanto, apesar desse upgrade qualitativo garantido pelos internacionais espanhóis, ainda não foi desta que o Sporting conseguiu quebrar uma barreira recente nos clássicos com o FC Porto.

⌚️Apito final: SCP 1-1 FCP ????Sporting sem vencer o FC Porto em casa na Liga:

7 entre 90/91 e 96/97

5 entre 17/18 e …

5 entre 60/61 e 64/65 pic.twitter.com/MwEyeOXh3i — playmakerstats (@playmaker_PT) September 11, 2021

Por um lado, os leões somaram o quinto encontro seguido do Campeonato sem conseguirem ganhar aos azuis e brancos, série iniciada em 2017/18 que igualou a segunda maior registada ainda na década de 60 e que é apenas superada pelas sete partidas sem vitórias entre 1990/91 e 1996/97. Por outro, foi já o décimo jogo seguido entre Alvalade e Dragão sem triunfos da formação verde e branca (que com Rúben Amorim leva três empates e uma derrota), uma série apenas superada pelos 14 que se verificaram também nos anos 90.

⌚️Apito final: SCP 1-1 FCP O ????FC Porto não perde frente ao ????Sporting há 10 clássicos consecutivos o melhor registo desde 1996/97 (14 jogos, o record). ⚠️Piores sequências sem vitórias dos leões vs dragões:

14 (1996/97)

10 (2021/22)

10 (1986/87) pic.twitter.com/ezhmxf0i8N — playmakerstats (@playmaker_PT) September 11, 2021

“Acho que foi um jogo muito positivo da nossa parte, um jogo em que viram só Sporting. Tivemos as melhores oportunidades e tivemos mais remates, por isso é que o Diogo Costa foi o melhor em campo. Agora há que dar continuidade, na quarta-feira há mais. Fiz um golo, depois o Diogo Costa conseguiu fazer duas grandes defesas mas o futebol é mesmo assim. FC Porto melhor na segunda parte? Não acho. Pelo que eu vi, fizeram um golo no único remate à baliza e, a existir um vencedor, teria de ser o Sporting”, comentou Nuno Santos, marcador do único golo leonino, na zona de entrevistas rápidas da SportTV.