O funeral de Jorge Sampaio realizou-se na manhã deste domingo depois de duas cerimónias no Mosteiro dos Jerónimos e no cemitério do Alto do São João, em Lisboa.

Nas cerimónias no Mosteiro dos Jerónimos houve diversos momentos musicais pelo coro do Teatro Nacional São Carlos e discursos dos filhos de Sampaio, de António Costa, Eduardo Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre os cerca de 300 presentes na cerimónia estiveram diversas figuras da política internacional como o Rei Espanha, o primeiro-ministro de Cabo Verde e de São Tomé, o secretário-geral da ONU António Gueterres.

No fim da cerimónia nos Jerónimos o cortejo fúnebre deslocou-se até ao cemitério do Alto do São João onde depois de ter sido recebido por uma parada militar, o corpo foi colocado num jazigo familiar.

Veja as imagens na fotogaleria acima dos fotojornalistas do Observador.