O arquipélago da Madeira está sob alerta amarelo para chuva desde as 00h00 deste domingo, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que o aviso se mantém até às 15h00.

De acordo com o IPMA, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até meio da tarde, com vento fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora) de oeste-sudoeste, soprando por vezes forte e com rajadas até 70 quilómetros/hora nas terras altas.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima do ar, mas ainda assim deverá atingir os 27 graus, ao passo que a temperatura da água do mar é de 25 graus.