Ferro Rodrigues insultado por dezenas de manifestantes negacionistas

Sob gritos de “assassino”; “ordinário”; “não toca na Constituição”; “ditadura, não, liberdade, sim”, Ferro Rodrigues continuou a almoçar, enquanto cada vez mais pessoas se aglomeravam junto à porta do restaurante. “Olha que não são esses dois capangas que te protegem, podes ter a certeza!”, gritou uma das manifestantes mais efusivas, de megafone em riste, quando um dos seguranças que acompanhava a segunda maior figura do Estado se aproximou da mesa.

“Este restaurante está marcado, nunca mais nenhum cliente deste restaurante vai ter paz”, continuou depois a gritar, enquanto à volta, dá para perceber nos vídeos entretanto colocados nas redes sociais, outros manifestantes iam fazendo comentários jocosos sobre o vinho que o Presidente da Assembleia da República estava a beber e a proveniência do dinheiro com que, no final, pagou a refeição — “Olha, a pagar com o dinheiro dos contribuintes!”.

Apupado no exterior, desde o momento em que saiu do restaurante até que entrou no carro que o esperava, Ferro Rodrigues, de 71 anos, não respondeu à multidão, que entretanto crescera, e entoava gritos de “Respeito! Respeito”.

O Observador tentou entrar em contacto com o assessor do Presidente da AR, para perceber se vai ser apresentada queixa, mas sem sucesso. Ao Jornal Económico, que este domingo avançou a notícia, fonte do gabinete de Ferro Rodrigues desvalorizou o incidente, dizendo que “não houve qualquer acontecimento grave”.

????OLHA PORTUGAL REAGINDO. Em Portugal???????? Está acontecendo hoje uma manifestação em Lisboa contra o passaporte sanitário, a favor da liberdade, etc….

E estava a almoçar o presidente da Assembleia da República por perto. Vejam como ele foi recebido… ???? pic.twitter.com/7GLHFFcfsu — RICARDO SOARES DE SOUZA (@RICARDO96461033) September 12, 2021

Ao mesmo jornal, a PSP, que o Observador também não conseguiu contactar, disse não só não ter recebido qualquer queixa, como não ter sequer conhecimento do episódio, que teve lugar justamente no dia do velório de Jorge Sampaio e no segundo dos três dias do luto nacional decretado pelo Governo.

Através dos vídeos publicados nas redes sociais, dá para perceber que a manifestação contou com largas dezenas de participantes, muitos deles acompanhados de crianças pequenas, todos sem máscara e com cartazes contra a sua utilização e aquilo que consideram o “apartheid sanitário” em vigor. Fernando Nobre, médico e presidente da AMI (Assistência Médica Internacional) foi um dos convidados a discursar.