Há mais 911 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É um valor que está abaixo da barreira dos mil casos — o que só aconteceu duas vezes nos últimos dois meses: além de hoje, apenas aconteceu a 6 de setembro, quando houve 663 novos casos. Valores como estes só tinha sido registados no mês de junho. Aliás, há três meses que não havia um domingo com um número tão baixo de casos. É preciso recuar a 12 de junho, quando houve mais 789 novos casos, para encontrar um domingo com um número de novas infeções mais baixo do que o registado este domingo.

Além dos 911 novos casos, o boletim que a Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de mais oito vítimas mortais por Covid-19 — uma descida em relação a sábado, quando foram registadas mais 10 vítimas mortais.

Das oito vítimas mortais, seis eram mulheres — uma com idades entre 60 e 69 anos e quatro com mais de 80 anos. Os restantes eram dois homens: um com idade entre 70 e 79 anos e outro com mais de 80. O Norte concentra a maior fatia das mortes: três. Segue-se o Alentejo com duas e o Centro e Lisboa e Vale do Tejo, cada um com uma morte. Há ainda uma morte a registar nos Açores, que acumula agora 42 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Quanto aos casos, é Lisboa e Vale do Tejo que concentra a maior parte das novas infeções: mais 324, o que faz subir o total de casos desde o início da pandemia para 408.744. Segue-se a região norte com mais 295 novos casos, o centro com mais 118, o Algarve com mais 98 e o Alentejo com mais 42. Nas ilhas, a Madeira registou mais 20 casos e os

Internamentos sobem ao fim de cinco dias a descer. Há seis dias a descer, casos ativos voltam a subir

Ao fim de cinco dias consecutivos a descer, o número total de internamentos subiu. Há mais 17 pessoas em enfermaria, fazendo subir para 569 o número total de doentes internados. Há ainda 120 pessoas em cuidados intensivos, menos um do que no dia anterior.

Os casos ativos estiveram a descer durante seis dias consecutivos. O balanço deste domingo dá conta de uma subida de mais 82 casos. Há assim 37.819 casos ativos. Isto significa que pela primeira vez nos últimos seis dias, o número de novas infeções (911) foi superior ao número de recuperados (821).

Desde o início da pandemia, já 1.055.584 pessoas ficaram infetadas, 17.861 morreram e 999.904 recuperaram da doença.