Um homem foi morto a tiro na madrugada deste domingo no Cais do Sodré, em Lisboa. Segundo a PSP, o homem foi alvo de, pelo menos, dois disparos e morreu no Hospital de São José.

A PSP adianta que o alerta foi dado às 02h24 e o incidente aconteceu em frente à estação de comboios do Cais Sodré.

A PSP desconhece a idade da vítima, assim como em que circunstâncias ocorreu este crime.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.