O Inter de Milão, campeão italiano de futebol, falhou este domingo a possibilidade de igualar o Nápoles na liderança da Série A, ao empatar 2-2 no estádio da Sampdoria, em jogo da terceira jornada da prova.

O Inter esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Federico Dimarco, aos 18 minutos, e do argentino Lautaro Martinez, aos 44 minutos, mas a Sampdoria — pela qual o médio português Adrien Silva foi titular -, empatou pelo japonês Maya Yoshida, aos 34, e Tommaso Augello, aos 47.

O Inter, que na época passada se sagrou campeão italiano, quebrando um ciclo de nove títulos seguidos conquistados pela Juventus, totaliza sete pontos, ficando a dois pontos do Nápoles, que venceu no sábado na receção à equipa de Turim, por 2-1.

Os líderes da Série A podem ser apanhados ainda este domingo pela AS Roma, que recebe o Sassuolo, no 1.000.º jogo na carreira do treinador português José Mourinho, e pelo rival citadino AC Milan ou a Lazio, que se defrontam em San Siro.