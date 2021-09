A Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução vai atribuir, a título póstumo, o título de Solicitador Honorário ao antigo presidente da República Jorge Sampaio, que morreu esta sexta-feira, foi este sábado anunciado.

A decisão foi anunciada no encerramento do VIII Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, que decorreu nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

“Nunca houve na história da Ordem um Presidente tão atento connosco”, afirmou o bastonário José Carlos Resende, na sessão de encerramento do congresso, de acordo com uma nota de imprensa divulga pela Ordem.

“Sempre que estava connosco sabia perguntar sobre os nossos problemas. Sabia, nas suas conversas com os membros do Governo, dizer ‘atenção que os solicitadores dizem que algo não está a funcionar’. Sempre nos procurou ajudar nas questões que achava justas”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu na sexta-feira aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996-2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.

O funeral de Jorge Sampaio realiza-se no domingo.