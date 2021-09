A Cupra já tinha anunciado o seu programa de lançamento de veículos eléctricos, que inclui o Born, ainda em 2021, o SUV Tavascan, agendado para 2024 e o pequeno citadino UrbanRebel, previsto para 2025. Para preparar a chegada do SUV a bateria, a Cupra decidiu utilizar a sua participação no campeonato Extreme E para se fazer representar pelo Tavascan Extreme E Concept e, assim, começar a promover a designação – e algumas das soluções estéticas – do veículo de série que chegará ao mercado dentro de três anos.

O Extreme E é um campeonato destinado a veículos de todo-o-terreno eléctricos, concebidos como buggies 4×4, montando dois motores, um por eixo, totalizando 540 cv, com estas unidades motrizes a serem alimentadas por uma bateria de apenas 54 kWh. Além de espectaculares, os buggies deste campeonato visitam algumas das regiões mais belas e menos visitadas do planeta, pretendendo chamar a atenção para os efeitos das alterações climáticas.

O Tavascan só surgirá no mercado em 2024, mas um protótipo (que pode ver aqui) já foi apresentado, revelando uma aproximação às linhas definitivas do SUV da Cupra 5 fotos

O Tavascan de competição, ainda concept, revela algumas diferenças em relação ao buggy que a Cupra tem utilizado nesta época de estreia, certamente antecipando algumas das formas da versão de série do SUV Tavascan, que chega em 2024, pelo que a sua versão definitiva deverá ser apresentada uns meses antes do arranque da comercialização.

A Cupra não se limitou a conceber o Tavascan de competição como um buggy eléctrico, para ser mais amigo do ambiente, tendo igualmente concebido a sua carroçaria recorrendo a produtos naturais. Assim, fibras de linho são utilizadas no material que reveste o veículo, reduzindo o impacto ambiental e o peso, enquanto incrementam a resistência. Uma solução que é utilizada no modelo de competição, mas que facilmente será aplicada em veículos de série. Com o mesmo objectivo, a cobertura dos faróis é produzida recorrendo a impressoras 3D, solução que já chegou aos veículos de série do grupo espanhol e que permite reduzir os custos e economizar no peso.