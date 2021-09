O vice-Presidente de Angola, Bornito de Sousa, participa este domingo no funeral do ex-Presidente português Jorge Sampaio, em representação do chefe de Estado angolano, João Lourenço, indicou no sábado em comunicado a embaixada de Angola em Lisboa.

O responsável angolano, que chegou na noite de sábado à capital portuguesa, foi recebido no aeroporto militar de Figo Maduro pelo secretário de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros português, Francisco André, pelo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, e por alguns diplomatas nacionais, precisa o comunicado.

Ainda de acordo com a embaixada angolana, Bornito de Sousa prestará hoje “uma homenagem oficial e participará no funeral ao ex-chefe de Estado português, Jorge Sampaio”.

Na parte da tarde, será recebido em audiência pelo Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem entregará uma mensagem do Presidente, João Lourenço.

Nesta sua deslocação a Portugal, além de membros do seu gabinete, o vice-presidente angolano está acompanhado pelo secretário de Estado das Relações Exteriores, Domingos Vieira Lopes.

O texto recorda ainda a mensagem de condolências do Presidente João Lourenço “dirigida à família e ao povo português, na qual manifestou “profundo sentimento de pesar” pela morte de Jorge Sampaio, que considerou um “homem de elevada cultura” e “personalidade de grande relevo na vida democrática portuguesa”.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O funeral, com honras de Estado, realiza-se hoje, antecedido por uma homenagem nacional no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.