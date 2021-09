O jogo entre os Miami Hurricanes e Appalachian State decorria no último sábado no Hard Rock Stadium, no estado da Florida, nos Estados Unidos, quando o olhar dos adeptos em campo passou a focar-se nas bancadas, mais propriamente para a varanda onde algo inédito acontecia: um gato pendurado debatia-se para não cair.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

Como mostram as imagens, o gato acabava de escorregar da varanda conseguindo agarrar-se a uma lona ali estava instalada. Aguentou 20 minutos ali agarrado, desviando por completo a atenção dos adeptos naquelas bancadas, mas acabou por cair. Cá em baixo, os adeptos, Criag Cromer e a sua mulher, foram rápidos a agir. Estenderam a bandeira americana que normalmente levam para os jogos e conseguiram amparar o gato da aparatosa queda.

Another view. That cat has a collar! And that man “trying to reach” was barely trying. pic.twitter.com/3nI75BhGfe — Bunnie (@mojadita_xoxo) September 13, 2021

Criag admitiu ao canal WPLG Local 10 não saber como o gato conseguiu chegar ao recinto, mas acredita que o mesmo possa ter um dono, uma vez que tem coleira.

Assim que o gato foi salvo, os adeptos de ambas as equipas em jogo gritaram de alegria e puderam voltar a por os olhos no jogo que decorria em campo.