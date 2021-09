Após cerca de cinco anos de namoro, Britney Spears está noiva de Sam Asghari. Ela de 39 anos e ele de 27 confirmaram a novidade via Instagram num curto vídeo onde a cantora mostra sucessivas vezes o anel de noivado, criação do designer nova-iorquino Roman Malayev que foi desde logo batizada “The Britney” em homenagem à artista — a publicação conta com mais de 2 milhões de meio de “gostos” e soma várias mensagens de felicitações.

À People, o agente de Asghari acrescenta ainda a seguinte nota: o ator “está orgulhoso por celebrar e confirmar este noivado”. “O casal oficializou hoje o seu relacionamento de longa data e está profundamente comovido com o apoio, dedicação e amor expressos.”

O casal, que se conheceu em 2016 no videoclipe da música “Slumber Party” de Spears, tem tido um ano agitado muito à conta da luta da artista para terminar a tutela imposta em 2008. Depois do testemunho explosivo de Britney em junho deste ano, no qual garantiu estar traumatizada e reclamou pela independência e pelas rédeas da própria vida, notícias mais recentes dão conta que o pai, James P. Spears, entregou um pedido à Justiça norte-americana para pôr fim à tutela.

Já antes, aquando do depoimento inédito, a estrela da pop admitira vontade em casar e ter filhos, um desejo partilhado pelo namorado. Em março, Sam Asghari dizia em entrevista à Forbes estar pronto para dar o próximo passo, tanto na carreira como na vida amorosa. “As minhas prioridades na vida são permanecer humilde e entender de onde vim e para onde estou a ir. Quero levar a minha carreira para o próximo passo tendo em conta a atuação. Quero levar o meu relacionamento para o próximo passo também. Não me importo de ser pai. Quero ser um pai jovem.”

Ainda em agosto, Spears usava a conta de Instagram para elogiar o então namorado, afirmando que o ator nascido no Irão ajudou-a durante aqueles que foram “os anos mais difíceis” da sua vida. Uma vez mais à People, uma fonte anónima reforça a mesma ideia, com Sam a ser uma fonte de força para Britney, garantindo que ela come bem e faz exercício físico. “Ela apoia-se nele para tudo. Ele trabalha e tem a sua própria vida, mas está por perto o máximo que consegue.”

O ator disse recentemente à publicação norte-americana, via comunicado, que deseja normalizar “o futuro maravilhoso” com a cantora. Na sua conta de Instagram, onde também partilhou as notícias do noivado, responde assim às preocupações dos fãs perante a celebração de um acordo pré-nupcial: “Claro que vamos fazer um [acordo] pré-nupcial revestido de ferro para proteger o meu jipe e a minha coleção de sapatos caso ela me deixe de um dia”.