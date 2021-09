O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, assegurou, esta segunda-feira, a primeira vaga nos quartos de final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, ao vencer por 2-0 os iranianos do Esteghlal, no Dubai.

Os campeões árabes inauguraram o marcador perto do intervalo, aos 39 minutos, por intermédio do avançado francês Bafetimbi Gomis, que deu a melhor sequência a um passe do luso-brasileiro Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting.

No segundo tempo, outro jogador com ligações ao futebol português, o ex-portista Moussa Marega, abriu caminho para o tento de Salem Al Dawsari, que fixou o resultado, aos 56 minutos.

A formação comandada por Leonardo Jardim, campeã asiática em 1992, 2000 e 2019, é a primeira apurada para os quartos de final da competição, cujas eliminatórias se disputam em apenas um jogo.