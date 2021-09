O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, chegou esta segunda-feira a Cabul para avaliar a “grave situação humanitária” no Afeganistão, exacerbada desde que o grupo extremista talibã assumiu o poder no país.

“Cheguei a Cabul esta manhã [esta sexta-feira]. Durante a minha visita, avaliarei as necessidades humanitárias mais graves e a situação de 3,5 milhões de afegãos deslocados”, disse Grandi, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

This morning I have landed in Kabul.

During my visit I will assess the country’s acute humanitarian needs and the situation of 3.5 million displaced Afghans.

I am grateful to all UN, NGO and other humanitarian workers who are working hard on the ground to meet those needs. pic.twitter.com/8i8FDuVHoa

