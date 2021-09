O primeiro voo comercial de passageiros desde que os talibãs assumiram o controlo do governo do Afeganistão aterrou esta segunda-feira no aeroporto internacional de Cabul, de acordo com a Agência France-Press.

“Não havia quase ninguém no voo, cerca de 10 pessoas”, declarou um jornalista da agência que viajava no voo da Pakistan International Airlines, vindo de Islamabad. “Talvez houvesse mais tripulação do que passageiros.”

À chegada, um funcionário do aeroporto disse à agência que este é “um grande momento”: “É um dia de esperança. Talvez outras companhias aéreas vejam isto e decidam regressar”. Durante o fim desemana, um porta-voz da transportadora aérea paquistanesa confirmou que a PIA quer retomar os voos comerciais de e para Cabul, mas que não era possível dizer para já qual seria a frequência dos voos.

O aeroporto de Cabul ficou parcialmente destruído desde a retirada das tropas norte-americanas a 30 de agosto e do processo de retirada de vários cidadãos estrangeiros e afegãos, 120 mil ao todo. Os talibãs têm tentado retomar o funcionamento normal do aeroporto com ajuda do governo do Qatar — a Qatar Airlines foi a primeira companhia a realizar um voo comercial com partida de Cabul, na semana passada.