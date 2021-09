O Benfica comunicou esta segunda-feira à CMVM que, na sequência da carta enviada por Luís Filipe Vieira a propósito da intenção de venda das ações correspondentes a 3,28% do capital social da SAD, pretende saber como era suposto mais informações sobre quem é o comprador e os moldes do negócio acordado, ao mesmo tempo que lamentou o timing da alienação tendo em conta a existência de um direito de preferência do clube quando está na antecâmara de um ato eleitoral após a demissão de todos os órgãos sociais.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que tomou conhecimento que, na presente data, o Sport Lisboa e Benfica remeteu uma carta ao Senhor Luís Filipe Ferreira Vieira, na sequência da receção da carta deste, objeto de comunicado ao mercado pela Benfica SAD em 7 de setembro”, começou por dizer.

“Tendo em conta os elementos de informação constantes da referida carta e aqueles que, nos termos da lei, deverão ser comunicados ao beneficiário de um direito de preferência, constatamos que não foram comunicadas informações essenciais e necessárias sobre os termos e condições contratuais relevantes, designadamente, a identidade do potencial comprador, o(s) prazo(s) e condições de pagamento do preço e eventuais condições adicionais que se mostrem relevantes no contexto do negócio”, revelou, antes de abordar também a data do anúncio sabendo-se que os encarnados estão à beira das eleições.

“Aproveitamos também para lembrar que, estando em preparação um ato eleitoral, agendado para o dia 9 de outubro, na sequência da demissão dos membros da Direção em funções, qualquer eventual comunicação para exercício de direito de preferência deveria, em atenção aos superiores interesses do Sport Lisboa e Benfica, ser comunicada de forma a poder ser analisada pela nova Direção, em tempo adequado após início das suas funções”, acrescentou o mesmo comunicado enviado à CMVM.

