A Dinamarca é o primeiro país da União Europeia a levantar todas as restrições domésticas relativas à Covid-19. A partir desta sexta-feira, os dinamarqueses deixaram de ser obrigados a apresentar o certificado de vacinação nas discotecas, a última das medidas a cair. E já celebraram o regresso à normalidade com um concerto que reuniu 50 mil pessoas, em Copenhaga.

A razão para o rápido regresso à normalidade é, de acordo com o ministro da Saúde Magnus Heunicke, a elevada taxa de vacinação. “As vacinas e os grandes esforços de todos os cidadãos dinamarqueses ao longo deste período são a razão pela qual seguimos fortes”, declarou no Twitter, de acordo com o Politico.

Atualmente, 76% da população dinamarquesa já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 73% está totalmente vacinada. Entre os maiores de 65 anos, a taxa de vacinação é quase total, com 96% já inoculados contra o vírus. Na passada quinta-feira, o país começou uma nova fase, com a distribuição de uma terceira dose para grupos vulneráveis, segundo revela a edição dinamarquesa do jornal The Local.

Depois de mais de 500 dias com restrições, as autoridades dinamarquesas decidiram retirar a classificação de “ameaça crítica à sociedade” à Covid-19. Contudo, o ministro da Saúde dinamarquês relembrou que “ainda não chegámos ao fim da epidemia” e prometeu que o governo “agirá rapidamente” caso a situação volte a complicar-se. Mantêm-se em vigor as restrições relacionadas com viagens internacionais, estando os visitantes que chegam ao país obrigados a apresentar um teste negativo.

A Dinamarca tem estado a levantar as restrições contra a Covid-19 desde meados de agosto, altura em que deixou de considerar obrigatório o uso da máscara nos transportes públicos. A 1 de setembro, o país levantou a maioria das restrições, como o fim da obrigatoriedade de mostrar o certificado de vacinação em restaurantes, ginásios e cabeleireiros. Na mesma data, permitiu a abertura de discotecas.

Agora que qualquer dinamarquês pode ir a uma discoteca sem ter de apresentar o certificado de vacinação, o país celebrou o fim das restrições com um concerto da banda Mindsof 99, em Copenhaga, que reuniu 50 mil pessoas — o maior concerto num estádio em toda a Europa desde que se realizou o primeiro confinamento, em março de 2020.

Na sexta-feira, o ministro da Saúde Heunicke avisou, numa entrevista televisiva, que embora o país esteja a regressar “à vida normal”, ainda existem riscos: “O vírus já passou por várias mutações, portanto não posso deixar garantias”, disse, de acordo com o The Local. “Mas com tanta gente vacinada, estamos prontos.”