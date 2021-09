O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) criou uma plataforma digital para apoiar os professores no diagnóstico das aprendizagens dos alunos, anunciou, esta segunda-feira, o organismo responsável pela avaliação externa.

A nova plataforma “ITENS S.A. — Explorar os Itens da Avaliação Externa em Sala de Aula” foi criada no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens afetadas pela pandemia da Covid-19, e disponibiliza diferentes itens de avaliação para serem utilizados pelos professores durante as aulas.

“O objetivo é que estes itens possam ser explorados pedagogicamente em sala de aula para diagnosticar o estado das aprendizagens dos alunos, nomeadamente dos conhecimentos e das competências que apresentem maiores fragilidades e que seja necessário apoiar”, explica o organismo em comunicado.

Na plataforma são disponibilizados itens tanto utilizados em provas de avaliação externa produzidos pelo próprio IAVE, ou itens de estudos internacionais em que Portugal participa.

Os conteúdos de várias disciplinas estão organizados por ciclos de estudo, com informação sobre os domínios e competências que permitem avaliar, o grau de complexidade, critérios de classificação e sugestões para melhorar os resultados.

“Constituem, pois, um auxiliar privilegiado para o diagnóstico de dificuldades e para o apoio à intervenção em sala de aula, com a vantagem de serem itens calibrados e validados, apresentando boa fiabilidade na sua utilização”, acrescenta o IAVE.

Na primeira fase do projeto, o ‘site’ vai contar com cerca de 50 itens dos três ciclos do ensino básico, para Português, Matemática, Estudo do Meio, Português Língua Não Materna, Expressões Artísticas e Educação Física, bem como outros itens de estudos internacionais.

Numa segunda fase, a plataforma passará a incluir também conteúdos para as disciplinas do ensino secundário sujeitas a avaliação externa.

A plataforma está disponível em itenssa.iave.pt e é de livre acesso, apesar de estar direcionada, sobretudo, para os professores.