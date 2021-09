Em 2000, o vestido verde da Versace com decote em V usado por Jennifer Lopez foi um contributo precioso para a criação do Google Images — estávamos em mais edição dos Grammy Awards. Tantos anos depois, a ferramenta torna-se útil para acompanhar aquele que foi o regresso da artista e de Ben Affleck à passadeira vermelha, de mãos dadas e olhares cúmplices num manifesto óbvio de que os dois voltaram também para os braços um do outro — como se dúvidas houvesse, de que “Bennifer” foi recuperado do início dos anos 2000, o casal beijou-se perante os fotógrafos muito à semelhança do que aconteceu no 52.º aniversário de J.Lo.

O casal escolheu o Festival Internacional de Cinema de Veneza para o primeiro grande momento público, em dia de estreia do filme “O Último Duelo”. Ele de fato preto, ela num elegante vestido branco com assinatura do designer libanês Georges Hobeika. A completar o look, a artista usou joias com o selo Cartier — pulseira, anel e brincos com diamantes amarelos (a Cartier é a patrocinadora oficial de joias do evento).

Com o reacender da chama entre os dois artistas, os tabloides batizaram a relação de “Bennifer 2.0”, uma vez que já tinham estado juntos no início do milénio — namoraram entre 2002 e 2004 e chegaram a estar noivos. Em julho deste ano, Lopez falava sobre a fase da vida em que se encontra na estação de rádio Apple Music 1: “Estou muito feliz. (…) Só quero que as pessoas saibam que este é o melhor momento. É a melhor altura da minha vida”.

