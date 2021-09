O treinador do Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, destacou, esta segunda-feira, o momento que o Benfica vive neste arranque de época e antecipou um “duelo difícil” na partida da primeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

“O Benfica está a atravessar um bom momento neste início de época. Está no primeiro lugar do campeonato português e tem um bom treinador, que treina a alto nível há vários anos. As equipas dele lutam sempre por títulos. Ganhou o campeonato brasileiro com o Flamengo e fez bons trabalhos no Al-Hilal e no Sporting”, afirmou, em conferência de imprensa, de antevisão da partida de terça-feira, em Kiev.

O experiente técnico romeno, de 76 anos, multicampeão na Ucrânia, sobretudo ao serviço do rival Shakhtar Donetsk, salientou que o Dinamo Kiev vai ter “um jogo muito difícil, diante de uma equipa muito boa”.

“Espero que tenhamos muitos adeptos no estádio a apoiar-nos e a ajudar-nos. Quase todos os jogadores do Benfica têm bastante experiência internacional, como é o caso de Otamendi, Vertonghen, João Mário, Pizzi ou Seferovic. Os nossos jogadores são, na sua maioria, jovens, mas estão muito entusiasmados com esta época”, disse.

Mircea Lucescu lembrou que, na época passada, o Dinamo voltou a competir na Liga dos Campeões “após cinco anos de ausência”, pelo que esta temporada “tem de ambicionar mais” do que o terceiro lugar do grupo alcançado na edição anterior.

Por outro lado, o treinador romeno rejeitou que o avançado ucraniano Roman Yaremchuk, antigo jogador da formação de Kiev, seja o único capaz de desestabilizar a defensiva do Dinamo.

“Não sei se o Yaremchuk vai jogar, sequer. Eles têm outros avançados, como o Gonçalo Ramos, o Darwin Núñez ou o Seferovic. Não sei quem irá jogar na frente, mas isso não é o mais importante”, observou.

Já Serhiy Sydorchuk confessou que Lucescu “não deixa ninguém relaxar”, pelo que os campeões ucranianos e atuais líderes da Liga daquele país querem “conquistar pontos” frente ao Benfica.

“Estivemos a analisar o Benfica nos últimos dois dias, portanto sabemos quais são os pontos fortes e fracos deles. Têm grandes jogadores em todos os setores, como por exemplo o Otamendi na defesa, o João Mário no meio-campo e o Pizzi e o Rafa no ataque. Ainda assim, vamos tentar explorar as falhas deles”, afirmou o ‘capitão’ do Dinamo.

O médio, de 30 anos, que está a cumprir a 10.ª temporada no emblema de Kiev, confessou ainda ter conversado com o compatriota Yaremchuk sobre o embate de terça-feira.

“Falámos e brincámos quando estivemos agora na seleção. Acredito que seja difícil para ele, porque será um regresso a casa e estará sob pressão”, concluiu.

O Dinamo Kiev-Benfica, da primeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, está agendado para terça-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Olímpico de Kiev, e será dirigido pelo árbitro inglês Anthony Taylor.