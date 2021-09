Uma mulher matou a filha, de 5 anos, por orientação de uma quimbandeira, a quem recorreu com o objetivo de ficar rica, informou esta segunda-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província angolana da Huíla.

De acordo com o chefe de Departamento de Informação e Análise do SIC na Huíla, José Miúdo, o crime foi praticado no domingo e a mulher foi segunda-feira detida, depois de uma denúncia.

José Miúdo, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, referiu que a suspeita, de 26 anos, recorreu há algum tempo aos serviços de uma quimbandeira, para solicitar prosperidade.

O oficial sublinhou que a mulher recebeu orientação para sacrificar um dos seus três filhos.

Segundo José Miúdo, cerca das 05h00 de domingo, no interior da sua residência, na localidade de Tchinhara, comuna do Cusse, município de Caconda, a suspeita estrangulou a filha, a segunda de três irmãos, de 7 e 2 anos.