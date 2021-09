(Em atualização)

A defesa do Ricardo Salgado dispensou a mulher do ex-banqueiro, Maria João Salgado, que deveria ser ouvida esta segunda-feira como testemunha, naquela que é a quinta sessão do julgamento que resulta de separação dos processos da Operação Marquês.

O padre Avelino Alves, sacerdote da capela da família, junto à casa em Cascais, também devia ser ouvido esta segunda-feira. A notificação para ser ouvido como testemunha abonatória terá sido entregue ao próprio no dia 8 de setembro, pelo que confirmou o tribunal. No entanto, o pároco de Pêro Pinheiro ainda não apareceu. O tribunal tem estado ao longo da manhã a contactá-lo por telefone, mas sem sucesso.

Ricardo Salgado estava inicialmente acusado de 21 crimes, entre corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Mas a decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, a 9 de abril, foi a de o levar a julgamento apenas por três crimes de abuso de confiança, num processo autónomo. Os crimes estão maioritariamente relacionados com a Espírito Santo (ES) Enterprises e envolvem um valor de mais de 10 milhões de euros. O juiz de instrução Ivo Rosa deu como indiciado que esta sociedade offshore, com várias contas bancárias no Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, era “controlada pelo arguido Ricardo Salgado e utilizada pelo mesmo para movimentar fundos e realizar pagamentos sem que a sua origem, destino e justificação fosse revelada”.

Em relação a um dos crimes, Salgado terá utilizado a ES Enterprises para transferir cerca de 4 milhões de euros para a Savoices, uma outra empresa offshore da qual o ex-líder do BES era o beneficiário e que tinha conta noutro banco suíço. Um segundo crime está relacionado com transferências que a ES Enterprises fez para Henrique Granadeiro, tendo o ex-líder da PT transferido depois mais cerca de 4 milhões de euros para uma conta no banco Lombard Odier aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Begolino, que pertence a Ricardo Salgado e à sua mulher. O terceiro crime diz respeito a cerca de 2 milhões e 750 mil euros que tiveram origem no BES Angola, passaram por uma conta do empresário Hélder Bataglia e acabaram na Savoices de Ricardo Salgado.