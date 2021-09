Saúde mental: acabar com práticas coercivas no SNS

Uma iniciativa

Até novembro de 2020, Deborah Aluh nunca tinha saído da Nigéria. Nesse mês, e depois de quase trinta horas de viagem, a investigadora de 29 anos chegou sozinha a Portugal, diretamente de Abuja, a capital nigeriana, para concretizar o sonho de se especializar numa instituição líder no mundo na área da saúde mental.

Escolheu o Instituto de Saúde Mental Global (ISMG), em Lisboa, para frequentar o doutoramento internacional em saúde pública global, como bolseira INPhINIT da Fundação ”la Caixa”, organizado pelo consórcio de quatro instituições portuguesas: Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto de Higiene e Saúde Tropical, NOVA Medical School (as três da Universidade Nova de Lisboa) e Instituto de Saúde Pública (ISPUP) da Universidade do Porto, ligados pelo ISMG.

Deborah escolheu passar os primeiros quatro meses no ISPUP, ao abrigo dessa parceria e, em Março deste ano, mudou-se para a capital, continuando a investigação no Comprehensive Health Research Centre (CHRC) da Nova Medical School, o centro de pesquisa onde ficou integrada, numa colaboração com o ISMG. Objetivo: “tentar contribuir para melhorar a prestação de serviços de saúde mental portugueses”, reconhecido como um grave problema público.

Até 2023, a investigadora não só vai tentar mapear a organização do sistema de saúde mental por cá e levantar dados sobre as práticas, como também analisar os principais fatores que influenciam o uso de coerção – ou perceção de coerção –, inquirindo pacientes e profissionais de saúde, de maneira poder compreender melhor o que conduz a essas práticas e conceber estratégias para as reduzir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Admissão hospitalar involuntária, forçar as pessoas a tomar medicamentos, isolá-las numa sala ou usar objetos como algemas ou correntes para as controlar.” No contexto da saúde mental, estas práticas podem ser entendidas como coerção. A investigadora sabe que esta “é uma questão muito controversa” e “o objetivo [do trabalho] é reduzir a coerção ao mínimo possível, tornando-a o último recurso”.

“Existem evidências de que a coerção [na saúde mental] existe. Com este projeto pretendo compreender porque é que isso acontece. O tema tem vindo a ser discutido globalmente e algumas investigações já identificaram alguns fatores, principalmente sócio-demográficos, como o facto de a maioria serem homens ou pessoas de um estatuto sócio-económico inferior. Ou até fatores clínicos, como ter um diagnóstico de psicose ou desordem bipolar”. Mas esses fatores sociodemográficos e clínicos “não explicam completamente o uso da coerção”. Por isso, a cientista quer ir mais além e investigar outros fatores, como aqueles relacionados com o serviço, contextuais, como “políticas de saúde mental” e até organizacionais.

A pesquisa de Deborah integra o FOSTREN, projeto científico de investigação em rede, que procura “fomentar e reforçar as abordagens para reduzir a coerção nos serviços de saúde mental europeus”, com o objetivo de promover intervenções bem sucedidas e melhores práticas na prestação desses serviços.

Existe já “uma política internacional contra isso”, porque se trata de “um abuso dos direitos humanos, um abuso da autonomia das pessoas com doenças mentais”, diz, referindo-se à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas (UNCRPD), assinada por Portugal em 2006. “A UNCRPD defende a capacitação e o apoio às pessoas com doenças mentais para tomarem as suas próprias decisões.”

Essas práticas coercivas têm um impacto sério nos pacientes, na família dos pacientes e mesmo nos prestadores de cuidados que o fazem, “que também sofrem”, nota, e “são um obstáculo quer ao tratamento, quer à procura do tratamento”.

O paciente torna-se muito desconfiado e com medo dos serviços de saúde mental e recusa-se a procurá-los, porque teme que os seus direitos sejam abusados”.

E essa é, desde logo, uma grave obstrução para a saúde mental. Se as práticas coercivas persistirem, o peso da doença continua a aumentar, agudiza-se a lacuna de intervenção de tratamento e, com isso, também aumenta o estigma associado à doença mental, “logo, as pessoas com doenças mentais continuarão a ser excluídas.”

Deborah é natural da cidade de Kaduna, no centro norte nigeriano, de onde está afastada há mais de duas décadas. É oriunda de uma família humilde, tem dois irmãos e perdeu o pai aos 18 anos. A mãe criou os três filhos sozinha e, desde sempre, “o mantra familiar é educação e trabalhar muito”. Gosta de escrever ficção, inventava histórias e gostava de brincar que era entrevistada para um jornal. Chegou a participar num programa de rádio sobre saúde na universidade.

Licenciada (2008-2013) e Mestre (2016-2018) em Farmácia, pela Universidade da Nigéria, em Nsukka, onde também foi professora assistente, desenvolveu investigação independente em literacia em saúde mental, área onde assina já mais de duas dezenas de artigos científicos.

Trabalhou como farmacêutica-estagiária no Hospital Universitário de Nnamdi Azikiwe, na Nigéria, prestou apoio a pessoas com transtornos mentais, sobretudo depressão, e é voluntária num projeto de integração de imigrantes em Portugal. Em 2016, durante o cumprimento do Serviço Nacional de Juventude nigeriano – um programa militar obrigatório de um ano para jovens licenciados –, monitorou o projeto da clínica escolar para o centro de educação especial para surdos e alunos com deficiência psicossocial.

Foi depois de ter acompanhado um amigo que sofria de depressão que Deborah percebeu “quer a negligência, quer a falta de recursos para a saúde mental na Nigéria”, que também se estende à escala mundial. “É [uma área de intervenção] muito importante, mas ninguém fala disso, há pouca investigação sobre saúde mental em comparação com outros campos da Medicina e, quando comecei a investigar, apercebi-me que é um problema global e negligenciado, mesmo em países mais desenvolvidos”. Escolheu, por isso, transitar da área de Farmácia para a área de intervenção de Saúde Mental, sobretudo incidindo na literacia.

Estar em Portugal é, para ela, “a concretização do sonho”, porque além de estar numa instituição de referência mundial, a investigação ali desenvolvida “tem um impacto na sociedade e influencia de facto as políticas”. É isso que esta investigadora de origem Idoma, grupo étnico minoritário nigeriano, quer fazer: “uma investigação que mude vidas.”

Por isso, no primeiro contacto via e-mail, Deborah começa por esclarecer cautelosamente que depois de refletir com o seu orientador de doutoramento, o psiquiatra José M. Caldas de Almeida, mudou ligeiramente o foco da tese. Assim, com a ajuda do professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, atual presidente do Conselho de Administração do ISMG, ex-coordenador nacional da saúde mental e responsável pela implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, entre 2008 e 2011, o objetivo do trabalho passou de “tentar compreender as diferenças na organização dos serviços de saúde mental” para uma pesquisa “mais ajustada às necessidades das sociedades contemporâneas”, nomeadamente a portuguesa: “analisar o efeito de fatores contextuais sobre coerção e perceção de coerção nos serviços de saúde mental para criar um diagnóstico nacional”.

Caldas de Almeida é uma referência na psiquiatria. Especialista de renome nesta linha de investigação científica, está há muitos anos ligado à reforma dos serviços de saúde mental, a nível nacional e global, e é um dos responsáveis pela atual Lei de Saúde Mental. Por isso, o estudo de Deborah está em linha com o que tem vindo a ser desenvolvido pelo seu orientador, com o objetivo de esboçar recomendações adequadas que possam contribuir para a reforma da política nacional de saúde pública em Portugal. Os resultados deste estudo podem vir a influenciar as próximas políticas e estratégias para reduzir o uso da coerção e “desenvolver modelos alternativos sustentáveis que os prestadores de serviços podem utilizar em vez de recorrer à coerção”, diz Deborah.

Depois de terminar essa frase faz uma pausa, como quem procura as palavras certas para explicar inequivocamente. E acrescenta:

A falta de conhecimento, informação e competências podem levar alguns clínicos a utilizar práticas coercivas, visto que é a forma mais rápida. Um paciente não está estável, por isso administra-se logo medicação”.

Além disso, também a falta de modelos alternativos desempenha aqui um papel importante. Deborah acredita que é possível mudar esse paradigma com formação e implementação de outros modelos clínicos.

A investigação da cientista nigeriana tem uma relevância acrescida no contexto português. Segundo dados do Estudo Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica, coordenado pelo seu orientador, Portugal é o segundo país da Europa com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas (22,9%) [apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte com 23,1%]. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Além disso, as perturbações mentais e do comportamento representam 11,8% da carga global das doenças por cá, mais do que as doenças oncológicas (10,4%), apenas ultrapassadas pelas doenças cérebro-cardiovasculares (13,7%). Ainda assim, os estudos da realidade portuguesa estão longe do desejável, nomeadamente no campo dos direitos humanos das pessoas com doenças mentais e especialmente no campo do uso da coerção, onde a informação é parca.

Ainda assim, os estudos da realidade portuguesa estão longe do desejável. A propósito da investigação da sua orientanda, validando a informação técnico-científica reunida neste perfil, Caldas de Almeida faz questão de clarificar que “graças ao Estudo Nacional acima referido e a alguns outros estudos entretanto realizados em Portugal, hoje em dia já temos muito mais dados do que tínhamos em 2006”. Mas, ressalva: “no campo específico dos direitos humanos das pessoas com doenças mentais e em particular no campo do uso da coerção continua a saber-se muito pouco”. É nesta linha que a investigação de Deborah poderá também contribuir.

A Direção-Geral de Saúde reconhece que “as perturbações psiquiátricas e os problemas relacionados com a saúde mental se tornaram a principal causa de incapacidade e uma das principais causas de morbilidade e morte prematura, principalmente nos países ocidentais industrializados”. Ainda que a taxa de mortalidade seja baixa – a maioria por suicídio –, ela poderá ser evitada se o diagnóstico e o tratamento forem realizados prematuramente. Depois, um facto igualmente preocupante, é o reconhecimento de que “as pessoas que estão a viver mais anos, mas com incapacidade”.

O país tem já alguns instrumentos de ação, como o Programa Nacional Para a Saúde Mental, contudo, quer a prestação de serviços nesta área, quer a procura por tratamento são, ainda, consideradas muito insuficientes. Segundo o Relatório da Avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 e propostas prioritárias para a extensão a 2020, publicado em julho de 2017, em Portugal há uma elevada prevalência das perturbações psiquiátricas, mas “uma parte significativa de pessoas com necessidades não recebe cuidados de saúde mental adequados”.

Em 2015, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) admitia que persistem dificuldades no acesso a serviços devido à distância dos prestadores, implicando que as pessoas não recebem cuidados equivalentes em função da localização geográfica.

Em 2015, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) admitia que persistem dificuldades no acesso a serviços devido à distância dos prestadores, implicando que as pessoas não recebem cuidados equivalentes em função da localização geográfica. Existem atualmente três hospitais psiquiátricos públicos, concentrados entre Lisboa (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Hospital Júlio de Matos), Porto (Hospital Magalhães Lemos) e Coimbra (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Hospital Sobral Cid) e constata-se que persistem grandes assimetrias regionais no acesso a cuidados públicos de saúde mental. “A maioria da população reside em regiões com nível de acesso baixo ou a mais de 40 minutos de cuidados públicos”, lê-se no relatório de 2015 da ERS, além de que “apenas 1,5% da população beneficia de um nível de acesso considerado alto, percentagem que se reduz para 0,3% no caso de psiquiatria da infância e adolescência”.