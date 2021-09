A linha SNS24 só conseguiu dar resposta a 81% das chamadas recebidas durante o mês de julho, noticia o jornal Público.

As mais de 909 mil chamadas recebidas, das quais 736 mil foram atendidas, representam um crescimento de 70% em relação a junho e 160% em relação a maio. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde consideram que parte do aumento se deve aos pedidos de informação sobre os certificados digitais.

Julho foi o terceiro mês, desde abril de 2020, com mais chamadas para o SNS24 — pior só novembro de 2020 e janeiro de 2021. Janeiro teve uma taxa de atendimento pior (76,4%), mas recebeu mais de 1,4 milhões de chamadas, tendo atendido quase 1,1 milhões.

Estes três meses, nas piores fases da segunda, terceira e quarta vaga, foram também aqueles que tiveram os maiores tempos de espera para que a chamada fosse atendida — em janeiro foram em média oito minutos, seis em novembro e cinco minutos em julho.