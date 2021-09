O XC40 Recharge Twin foi o primeiro eléctrico da Volvo a chegar ao mercado, baseado na plataforma concebida para o SUV compacto com motores térmicos, mas adaptada à utilização de motores eléctricos e packs de baterias. Monta um acumulador com 75 kWh de capacidade útil e dois motores eléctricos, um por eixo, para lhe garantir a tracção integral, o que lhe assegura 408 cv. Anuncia 180 km/h de velocidade máxima e é capaz de atingir 100 km/h em 4,9 segundos e percorrer 416 km entre recargas.

Apesar deste seu SUV eléctrico ser competitivo face à concorrência, proposto por valores a partir de 57.151€, a Volvo decidiu alargar a gama ao propor uma versão mais simples e, obviamente, mais acessível. Denominou-a XC40 Recharge, retirando-lhe o termo “Twin” por já não possuir dois motores, mas apenas um instalado à frente.

A potência caiu, dos iniciais 408 cv para apenas 231 cv e um binário de 330 Nm, metade da versão Twin. A velocidade máxima mantém-se nos 180 km/h, como em todos os modelos da marca sueca, enquanto o tempo necessário para ir de 0-100 km/h sobe de 4,9 para 7,4 segundos.

A diferença entre os dois veículos existe, especialmente para quem conduz mais depressa e não quer ser surpreendido por faltas de aderência, ou pelos que adoram realizar incursões por pisos mais escorregadios, sejam eles neve ou lama. Mas, para os outros condutores, o novo XC40 Recharge pode constituir uma melhor proposta. Mais que não seja, porque o preço cai 7793€, o que equivale a uma redução de 13,7%.

Pena que a Volvo tenha optado por reduzir a capacidade da bateria que, em vez dos 75 kWh úteis, tem nesta versão só com motor à frente apenas 67 kWh. Daí que, em vez de anunciar uma autonomia superior à reivindicada pelo XC40 4×4 (416 km), a Volvo estime que, quando o valor estiver homologado em WLTP, não supere 400 km. Umas contas rápidas indiciam que, caso montasse um acumulador com 75 kWh, o XC40 eléctrico com apenas um motor seria capaz de percorrer 448 km com apenas uma carga.

O Volvo XC40 Recharge é proposto entre nós por 49.357€, estando disponível nas versões Plus e Pro.