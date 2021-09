A Caja Rural del Sur pretende ser conhecida em Portugal como Caixa Rural do Sul, mas este pequeno ajustamento linguístico pode trazer mais dificuldades do que se poderia pensar à partida. É que a CGD está contra, porque quer reservar para si o uso do termo “Caixa”, tendo mesmo levado o caso a tribunal, avança o Expresso.

O banco espanhol, que resulta da fusão de duas caixas rurais, de Huelva e Sevilha, há duas décadas, decidiu ter representação em Portugal ainda a pandemia não tinha por aqui chegado. E a 3 de março de 2020 teve autorização do Banco de Portugal para prestar serviços no país, com um escritório de representação.

Uma semana depois, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) recebeu um novo pedido para registo de marca, tendo também tido luz verde para ser Caixa Rural do Sul.

A CGD opôs-se, mas perdeu. E agora, no início do mês, o banco liderado por Paulo Macedo deu entrada de um recurso no tribunal de propriedade intelectual. O banco, em resposta ao Expresso, entende que o termo “Caixa” está associado “unicamente à CGD” (apesar de haver uma outra instituição que tem esse nome — a Caixa de Crédito Agrícola) e lembra a decisão da Justiça, incluindo do Supremo Tribunal de Justiça, favorável à CGD no diferendo com o La Caixa, acionista do BPI.