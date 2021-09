A cabeça de lista do Chega à Câmara de Lousada, distrito do Porto, Suzana Moreira, afirmou esta que se candidata para “dar a cara por aqueles que ainda sentem receio de se afirmar apoiantes ou simpatizantes do partido”.

“Aqueles que precisam de fazer ouvir a sua voz e mostrar o seu descontentamento com algumas das políticas do atual executivo”, acrescentou Suzana Moreira, em declarações à Lusa.

A candidata referiu ainda que o principal objetivo é ganhar a presidência da Câmara de Lousada, apesar de perceber que é uma “tarefa árdua”.

“Não pela falta de empenho e dedicação da equipa, mas pelo facto de ainda sermos um partido muito novo”, referiu, acrescentando que, “caso esse principal objetivo não seja atingido, [o partido] quer ter representatividade no executivo, bem como na Assembleia Municipal.

“Para que as decisões desta vila não estejam apenas na mão de um único partido, há mais de 30 anos”, disse.

As principais linhas programáticas de Suzana Moreira assentam na educação, infância e população sénior, desporto, identidade da vila, associativismo, mobilidade e transportes, saúde e segurança, ambiente, urbanismo e emprego.

O executivo municipal de Lousada é formado por quatro elementos do PS e três da coligação PSD/CDS-PP.

Além da candidatura do Chega, são candidatos Simão Ribeiro, pela coligação “Acreditar Lousada” (PSD/CDS-PP), Daniela Leal, pelo Bloco de Esquerda, Mateus Laranjeira, pela CDU, e Paulo Sousa, pelo RIR — Reagir, Incluir e Reciclar.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 26.