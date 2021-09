A cabeça de lista do Chega à Câmara de Paredes, no distrito do Porto, Teresa Monteiro, disse esta terça-feira que se candidata “para lutar por uma política justa, limpa e verdadeira” naquele município.

“Quero marcar a diferença e lutar pela mudança”, acrescentou, referindo que os objetivos da candidatura passam “por fazer com que o partido que representa cresça e que seja respeitado pela veracidade do seu líder”.

Caso seja eleita presidente da Câmara de Paredes, Teresa Monteiro avançou à Lusa pretender “reduzir o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ligação à rede de água e saneamento, reestruturação e qualificação das estradas, formação financiada para desempregados, promover o entretenimento cultural e de lazer e apoiar as empresas e o comércio tradicional”.

No concelho de Paredes, a coligação PSD/CDS-PP vai concorrer à câmara numa lista liderada pelo empresário Ricardo Sousa, sendo Manuel Pinho o candidato do Nós, Cidadãos! e Álvaro Pinto o cabeça de lista da CDU (coligação PCP/PEV).

O atual presidente da Câmara, Alexandre Almeida (PS), também se vai candidatar a um segundo mandato e João Pedro Ferreira é a aposta do Bloco de Esquerda naquele município.

O executivo municipal de Paredes é formado por cinco elementos do PS e quatro do PSD.

As eleições estão marcadas para 26 de setembro.