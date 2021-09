O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Aveiro, Nelson Peralta, iniciou esta terça-feira a campanha eleitoral com um tijolo na mão, para criticar a falta de habitação pública e as inaugurações “eleitoralistas”.

No cais da Fonte Nova, bem no centro da cidade de Aveiro, Nelson Peralta colocou o tijolo em terreno, agora privado, que a câmara vendeu “para construção de luxo, a preços incomportáveis para a classe média”.

“Em vez disso, devia ser aqui construída habitação pública para arrendar a custos controlados, baixando assim todo o preço da habitação em Aveiro”, defendeu Nelson Peralta.

O candidato lembrou que a venda do terreno teve os votos da maioria PSD/CDS-PP/PPM, liderada por Ribau Esteves, mas também do PS, que “nas decisões essenciais vota ao lado da direita”, pelo que “é preciso eleger um vereador do BE”.

“O Bloco de Esquerda está muito próximo de eleger um vereador para a Câmara e isso faz toda a diferença, porque desde logo impede uma maioria absoluta e seremos na Câmara uma voz diferente”, disse.

Diferença que Nelson Peralta quer afirmar nas propostas para a habitação, em que “há um problema grave porque o preço é bastante elevado e as pessoas com salários médios não conseguem pagar”.

Na intervenção, Nelson Peralta não esqueceu os jovens “que querem sair de casa dos pais para iniciar uma vida autónoma e não podem, porque o preço da habitação é incomportável”.

“A política que o BE propõe é usar terrenos municipais para habitação pública a custos controlados, intervindo no mercado para fazer baixar o preço do arrendamento em Aveiro”, disse.

É que, sustentou, não se pode deixar que sejam só “as leis do mercado” a regular o preço, “como tem feito Ribau Esteves e a atual maioria de direita, com uma política de premiar a especulação imobiliária”.

“Tem havido investimento municipal no espaço público, mas sem política de habitação, transformando o centro urbano num parque de diversões do turismo”, criticou.

Enumerou três medidas para resolver o problema da habitação em Aveiro: “os terrenos públicos são para ser urbanizados de forma pública, com habitação a custos controlados”, deve ser obrigatório reservar 25% dos apartamentos em novos prédios que surgirem para serem inseridos em programas de arrendamento a custos controlados e a câmara deve recuperar prédios que estão em ruína e que os proprietários não têm dinheiro para o fazer, sendo depois colocados em arrendamento.

O candidato colocou, simbolicamente, o primeiro tijolo “da obra que não existirá” no local, referindo-se a construção pública para habitação a custos controlados.

Nelson Peralta quis também simbolizar “as muitas inaugurações de Ribau Esteves ao longo da pré-campanha, incluindo em dia de luto nacional (…) e até uma estrada que colapsou durante as obras foi inaugurada”.

Em 26 de setembro concorrem como cabeças de lista à Câmara de Aveiro Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM), Manuel Oliveira de Sousa (PS/PAN), Nelson Peralta (BE), Miguel Viegas (CDU – PCP/PEV), Cândido Oliveira (Chega), Miguel Gomes (Iniciativa Liberal), Paulo Alves (Nós, Cidadãos!) e João Pinto (PCTP/MRPP).