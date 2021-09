Pelé deverá sair em breve da Unidade de Cuidados Intensivos em que está internado desde o final de agosto. A informação foi avançada por uma das filhas do antigo jogador brasileiro, que adiantou que este está a recuperar bem da cirurgia a que foi submetido para remover um tumor no cólon.

“Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor (está meio irritado porque só pode comer gelatina mas vai superar!!) e pronto para sair da UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e logo logo ir para casa. É forte e teimoso e com a ajuda de toda a equipa incrível do [Hospital Albert] Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele sairá dessa!”, escreveu Kely Nascimento, a mais velha dos filhos de Pelé, no Instagram. Na versão em inglês da mensagem, acrescenta ainda que o pai será transferido para um “quarto normal” dentro de “um dia ou dois” para depois “voltar para casa”.

De recordar que, na passada sexta-feira, também o próprio Pelé havia deixado uma mensagem que acompanhava uma fotografia antiga sua, há várias décadas, para garantir que está a recuperar. “Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com a minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas as mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!”, escreveu o tricampeão mundial, que tem 80 anos. Nesse mesmo dia, também o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, emitiu publicamente o mais recente relatório médico sobre Pelé.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento recupera de forma satisfatória, está consciente, fala normalmente e mantém sinais vitais normais”, podia ler-se. No relatório anterior, existia uma menção a uma eventual transferência para a enfermaria que não chegou a concretizar-se, porque Pelé permanece na Unidade de Cuidados Intensivos. O antigo jogador brasileiro está internado desde o dia 31 de agosto e foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor no cólon que foi detetado durante exames de rotina.